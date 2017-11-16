Процесс предоставления разрешений на строительство необходимо упростить. Об этом на заседании Правительства Армении 16 ноября заявил премьер-министр Карен Карапетян. При этом он отметил, что в центре внимания должно находиться упрощение администрирования в этой сфере и повышение доступности получения услуг, поскольку имеющиеся проблемы отрицательно влияют на развитие отечественной сферы строительства в целом. «Согласно действующему законодательству, эти разрешения предоставляются со стороны местных органов власти. Однако нормативные механизмы их предоставления нужно сделать более четкими и прозрачными, а принятые решения крайне обоснованными», - пояснил премьер-министр. Он также добавил, что в последнем докладе Всемирного банка «Ведение бизнеса» («Doing business») процесс предоставления разрешений на строительство в Армении был оценен как один из проблемных с точки зрения регулирования. Исходя из этого, глава Правительства поручил министру территориального управления и развития, председателю Госкомитета по градостроительству в двухмесячный срок разработать и представить механизмы упрощения и конкретизации процесса предоставления разрешений на строительство. Также рассмотреть возможность внедрения цифровых инструментов и определить механизмы контроля над процессом. Напомним, что в рамках исследования «Ведение бизнеса» учитываются все процедуры, которые должна пройти строительная компания, чтобы построить складское помещение, включая время и стоимость прохождения процедуры. Кроме того, «Ведение бизнеса» измеряет индекс качества строительного контроля, который проводит оценку качества нормативного регулирования строительства, сообщает Новости Армении - NEWS.am.
В Армении будет упрощен порядок предоставления разрешений на строительство
- Бизнес - 16 Ноября 2017, 12:49