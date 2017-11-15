Карен Карапетян расхвалил Газпром

В ходе Правительственного часа в парламенте депутат Тигран Уриханян спросил премьер-министра Карена Карапетяна, не продешевила ли Армения, продав России последние 20% акций Газпром-Армения за 300 млн. долларов. Он отметил, что цена мизерная, и спросил, выиграла бы Армения, сохранив эти 20%? «Я считаю ту сделку логичной, потому что в то время она была совершена по рыночным ценам. Но вы понимаете, что бизнес оценивает как сугубо имущество, так и его прибыльность. И на сегодняшний день можно констатировать, что директор Газпром-Армении не снимает ни цента дивидендов с Армении. Более того, компания инвестировала порядка 1 млрд. долларов в Армении, повысила уровень газификации с 18% до 96%, проложила газопровод Иран-Армения, построила пятый энергоблок, нарастила подземное хранилище с 60 млн. кубов до 150 млн.. По международным оценкам, энергетическая безопасность Армении выше, чем у некоторых европейских стран. Я не помню стоимость сделки, но поверьте, что дивиденды и выгоды, полученные Арменией, гораздо больше», сказал Карен Карапетян. Он сказал, что никто не стал бы за 300 млн. долларов покупать 20% акций, поскольку не получил бы от этого эквивалентный доход.