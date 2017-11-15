Россия согласилась отсрочить выплату долга Венесуэлы в $3 млрд

Представители правительств Венесуэлы и России подписали в Москве соглашение о реструктуризации долга латиноамериканской страны, следует из сообщения Минфина, поступившего в РБК. В документе подчеркивается, что общий размер долга Венесуэлы составляет $3,15 млрд. По условиям соглашения, Каракас сможет постепенно возвращать эту сумму в течение десяти лет, при этом в течение первых шести лет объем платежей будет минимальным. «Облегчение долгового бремени, предоставляемое республике [Венесуэла] в результате реструктуризации задолженности, позволит направить высвободившиеся средства на развитие экономики страны, улучшит платежеспособность дебитора, повысит шансы всех кредиторов на возврат ранее предоставленных Венесуэле кредитов», — говорится в сообщении Минфина.

