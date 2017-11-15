В 2018 году в Армении будут жить на 10% хуже

В соответствии с бюджетом 2018 года пенсии, пособия и минимальная зарплата не повысятся. Зато сократятся расходы на здравоохранение – на 5 млрд. драмов, на социальное обслуживание – на 300 млн., на образование – на 700 млн.. Вырос внешний долг, перечислил сегодня депутат Никол Пашинян в ходе обсуждений бюджета.

«Зато растут цены. Это значит, что бедные станут беднее, и люди будут жить как минимум на 10% хуже», сказал он.

В ответ министр финансов Вардан Арамян отметил, что если сравнить с 2013 годом, когда средняя пенсия составляла 30 тыс. драмов, рост составил 30%, и сейчас пенсия составляет 41 тыс.. «Этого недостаточно для того, чтобы пенсионеры чувствовали себя защищенными. Но рост есть. Что касается инфляции, то в 2014-16 гг. она составила 5,3%. Рост пенсий опережал инфляцию, так же, как рост минимальной зарплаты», сказал министр.

Он отметил, что в 2018 году ресурсы будут крайне ограничены, и нужно было решать, идти ли по-прежнему по пути повышения пенсий. «Настала пора взять паузу, чтобы переварить прежние повышения, так как они совпали с шоками 2014-16 гг.. Чтобы выбраться, нужно экономическое развитие», скзаал Вардан Арамян.

По его словамм, правительство пытается создать условия для стимулирования рабочих мест, а не повышать зарплаты и пенсии.

Никол Пашинян в ответ заметил, что в 2015 году уровень бедности достиг 29,8%, а трансферты снизились на 34%. «Мы тоже хотим, чтобы создавалось больше рабочих мест», сказал Пашинян, указав на необходимость снижения социальной напряженности.