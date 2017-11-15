1000 крупнейших налогоплательщиков Армении установили рекорд - news.am

В январе-сентябре текущего года 1000 крупнейших налогоплательщиков Армении установили рекорд: уплатили в госбюджет страны налогов на 10,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. За год абсолютный прирост в сумме уплаченных налогов составил 55,8 млрд. драмов. Заметим, что чуть более половины (50,1%) этого прироста обеспечила первая сотня «крупнейших». Вклад второй сотни был в 2,5 раза меньше – 20,1%. Доля каждой группы компаний в приросте последовательно сокращалась, и у замыкающих рейтинг ста компаний составила всего лишь 1,3%. Это и неудивительно, грандиозную разницу в масштабах их деятельности. Список «крупнейших» уже стабильно возглавляет ЗАО «Газпром Армения». В отчетном периоде компания, уплатив в госбюджет почти 32,3 млрд. драмов, «улучшила» свой прошлогодний результат на 2,4 млрд. драмов (или же на 8,1%). Как следует полагать, это достижение в немалой степени было связано с особо холодной погодой в январе-феврале текущего года. Прирост налогов у компании «Гранд Тобако» был заметно больше, чем у ЗАО «Газпром Армения» – более 5,6 млрд. драмов. Однако, несмотря на столь солидный прирост, по абсолютной сумме уплаченных налогов табачная компания все-таки уступает «газовому монополисту» в 1,5 раза. Так что в обозримой перспективе серьезная конкуренция тому не грозит. Некогда бывший лидер рейтинга «крупнейших», ЗАО «Зангезурский медно-молибденовый комбинат» (ЗММК), носил почетное звание «флагмана» отечественной промышленности. Но, сказались неблагоприятные тенденции на мировом рынке меди. Правда, в отчетном периоде комбинат заметно улучшил свои позиции, переместившись с 17-го места в рейтинге «крупнейших» на 5-ое место. Однако, несмотря на этот прорыв, по сумме уплаченных налогов ЗММК в 1,7 раза уступает ЗАО «Гранд Тобако», который уже сам может претендовать на звание «флагмана». Заметим, что ЗАО «Гранд Тобако», вместе с фактически родственной ему компанией ЗАО «Интернейшнл Масис Табак», совместно уплатили в госбюджет налогов на сумму в 30 млрд. драмов. Этот показатель уже сопоставим с налогами, уплаченными лидером рейтинга - ЗАО «Газпром Армения». В первой десятке фигурирует «новая» компания, «Алекс Холдинг», занявшая 4-ое место. Новичок в отчетном периоде уплатил на 5,0 млрд. драмов больше налогов, чем год назад его предшественник, компания «Алекс Григ». Однако по сумме налогов сей мощный холдинг в 1,4 раза уступает тому же ЗАО «Гранд Тобако». Об этом сообщает news.am.