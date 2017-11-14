Сергей Галицкий (Арутюнян) продаст акции «Магнита» на $700 млн

Основатель «Магнита» Сергей Галицкий (Арутюнян) намерен продать акции ретейлера на $700 млн. Но привлеченные средства вернутся в компанию: ретейлер намерен за счет этой сделки профинансировать развитие и оптимизировать долговую нагрузку Основатель и основной акционер розничной сети «Магнит» Сергей Галицкий намерен продать принадлежащие ему акции на сумму около $700 млн, говорится в сообщении компании. Фактическим продавцом выступит Lavreno Limited (эти акции офшор получит от Галицкого на основании сделки РЕПО с обязательством обратной продажи через определенный срок). Исходя из капитализации «Магнита» в $11,995 млрд на Лондонской бирже под завершение торгового дня вторника, 14 ноября, размер продаваемого пакета соответствует 5,8% акций ретейлера. По состоянию на 30 июня 2017 года структура собственников ПАО «Магнит» выглядела следующим образом: 63,54% акций компании находилось в свободном обращении, 35,11% принадлежало основателю сети Сергею Галицкому, 0,9% принадлежало его партнеру Владимиру Гордейчуку, 0,22% акций контролировала кипрская Lavreno Ltd и еще 0,23% акций контролировало руководство группы. Акции «Магнита» будут предложены посредством ускоренного формирования книги заявок. Организаторами продажи выступают Merrill Lynch International и VTB Capital Plc. Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a0b1dcc9a7947425eec6d04?from=main