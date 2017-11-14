Жители Армении потратили в Интернет-магазинах на 30% больше, чем в прошлом году, в День холостяка

/АРКА/. Аналитики сервиса "Яндекс.Касса" выяснили, как изменился спрос жителей Армении на товары в китайских интернет-магазинах 11-го ноября, в День холостяка, когда ритейлеры традиционно устраивают распродажи. Как сообщает пресс-служба компании "Яндекс.Деньги", День холостяка становится все популярнее в Армении. Так, по сравнению с 11 ноября 2016 года, в этом году расходы покупателей на товары в китайских интернет-магазинах в целом выросли почти на 30%, число заказов — на столько же, а количество платежей на человека — с двух до трех. Средний чек не изменился и составил 3374 драма. Пользователи традиционно покупали одежду, обувь, аксессуары, косметику, технику, товары для дома и спорта. Если сравнивать с обычными днями, 11-го ноября число армянских покупателей на китайских онлайн-площадках выросло в два раза. На каждого из них пришлось в среднем шесть платежей. А вот средний чек в День холостяка был на 1070 драмов меньше, чем в обычные дни. Похоже, многие предпочитают экономить и специально ждали 11-го ноября, чтобы купить китайские товары со скидкой. В исследовании учитывались покупки пользователей из Еревана, Гюмри, Ванадзора, Абовяна, Раздана, Гориса, Капана и других городов страны. Люди платили через Яндекс.Кассу - сегодня к ней подключено более 75 тысяч онлайн-площадок по всему миру. Среди них - AliExpress, JD.com, GearBest, Umka Mall, Joom, IntMall и многие другие интернет-магазины Китая. Яндекс.Касса - универсальное платёжное решение компании "Яндекс.Деньги". С ее помощью компании могут принимать оплату всеми популярными способами: через электронные кошельки, с банковских карт, через мобильные и интернет-банкинги, со счетов мобильных номеров, через QR-коды, бесконтактные технологии Apple Pay и Android Pay, а также наличными через 250 тыс. точек приема платежей в России и других странах СНГ. Сервис помогает принимать оплату на сайте и в мобильном приложении, через бота в Telegram, выставлять счета клиентам по смс, электронной почте, в чате, маркетинговых email-рассылках и Viber.