Новый Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу с января 2018 года

/АРКА/. Новый Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу с 1-го января 2018 года. Ратификация Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет завершена до конца текущего года. Свою готовность содействовать скорейшему подписанию документа еще раз подтвердили президенты стран Союза, поставив подписи под совместным заявлением, подготовленным по итогам Высшего Евразийского экономического совета 11 октября 2017 года. Как сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии, в Беларуси и России Таможенный кодекс уже принят и одобрен нижней и верхней палатами законодательных органов власти этих стран – Национальным собранием Республики Беларусь и Федеральным собранием Российской Федерации. Парламент Республики Казахстан – Мажилис – также утвердил документ. В Армении он одобрен Конституционным судом республики и проходит процедуру ратификации в Национальном собрании страны. В Кыргызстане документ находится на рассмотрении в республиканском Верховном совете – Жогорку Кенеш Кыргызской Республики. Таможенный кодекс ЕАЭС придет на смену действующему с середины 2010 года Таможенному кодексу Таможенного союза. Новое таможенное законодательство Союза разработано с учетом современного уровня развития электронных технологий, содержит в себе много новелл, полезных для предпринимателей. Благодаря этому основополагающему документу таможенные технологии будут оцифровываться. ТК ЕАЭС устраняет многие проблемы, накопившиеся в правоприменительной практике. Новый кодекс юридически закрепляет возможность для участника ВЭД при наличии электронной цифровой подписи совершать большинство операций со своего компьютера через Интернет, взаимодействуя с информационной системой таможенного органа. Одновременно с этим новое таможенное законодательство избавит участников ВЭД от необходимости представлять таможенному органу документы, на основании которых была заполнена электронная декларация. Предъявлять документы нужно будет только в тех случаях, когда сработают профили риска, и это будут только те документы, которые определит информационная система, а не сотрудник таможни. В ряде случаев решения о регистрации декларации на товары, сама регистрация, а также решение о выпуске товаров могут приниматься информационными системами автоматически, без участия инспектора. Согласно новому кодексу, время выпуска товаров сократится до четырех часов, в то время как стандартное время выпуска, зафиксированное в Таможенном кодексе Таможенного союза, составляет больше суток. Новый кодекс максимально переносит таможенный контроль на этап после выпуска товаров, а также предоставляет возможность воспользоваться рядом отсрочек по уплате таможенных платежей. После вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС серьезно улучшится положение участников рынка, работающих в статусе уполномоченных экономических операторов, а новые специальные упрощения сделают этот статус еще более привлекательным.

Новым кодексом заложены законодательные возможности для полноценного внедрения механизма «единого окна» в систему регулирования внешнеэкономической деятельности, работа над которым также сейчас ведется в ЕАЭС. В совместном заявлении отмечается, что переноса даты вступления в силу документа – 1 января 2018 года – не будет, и гражданам, хозяйствующим субъектам и госорганам стран Союза необходимо готовиться к работе в новых условиях, заблаговременно ориентируясь на новый Таможенный кодекс ЕАЭС. Евразийская экономическая комиссия, постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза, начала работу 2 февраля 2012 года. В ЕЭК входят представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Решения Комиссии обязательны для исполнения в странах Союза. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии – Тигран Саркисян.