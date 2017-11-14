Нефть дешевеет в ожидании статистики по запасам в США

РИА Новости. Мировые цены на нефть опускаются во вторник утром на фоне ожидания инвесторами данных по запасам нефти в США за неделю, при этом рынок отреагировал на изменение оценки МЭА по росту цен на сырье, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 07.55 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,33%, до 62,95 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,23%, до 56,63 доллара за баррель. Трейдеры проявляют осторожность в ожидании данных от Американского института нефти (API) и Минэнерго США по запасам нефти в стране за неделю. Неделей ранее коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) выросли на 2,2 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 457,1 миллиона баррелей. Теперь аналитики ожидают, напротив, снижения показателя на 2,85 миллиона баррелей, до 454,25 миллиона баррелей.