У Армении должен быть более высокий и стабильный рост - вице-президент АБР

Радио Азатутюн Азиатский банк развития (АБР) прогнозировал в этом году 2,2-процентный экономический рост в Армении, а затем пересмотрел свой прогноз и теперь ожидает роста на уровне 3,8%. Об этом в эксклюзивном интервью Воскресной аналитической программе в эфире «Азатутюн ТВ» сообщил вице-президент АБР Венчаи Чжан, отметив, что этот показатель также сравнительно низок. По его убеждению, у Армении должен быть более высокий и стабильный рост. «Могу сказать, что в течение следующих 5 лет у нас будет новая стратегия партнерства для стран на 2019-2023 годы, так что мы стараемся поддерживать приоритеты страны для реформ развития, особенно в частном секторе. Сейчас рост ВВП относительно низок, особенно после мирового финансового кризиса. Азиатский банк развития изначально прогнозировал на этот год рост на уровне 2,2%, а затем пересмотрел свой прогноз и теперь ожидает в Армении роста на уровне 3,8%, что также сравнительно низкий показатель. Считаю, что должен быть более высокий и стабильный рост, а в более краткосрочной перспективе, конечно, нужно обратить внимание также на макроэкономическую стабильность», - сказал вице-президент АБР. По словам Венчаи Чжана, в настоящее время Азиатский банк развития пытается поощрять реформы и содействовать в особенности ключевым инфраструктурам, чтобы в среднесрочной и долгосрочной перспективе были созданы основы для более сильного, более стабильного и более инклюзивного роста. «Конечно, мы постараемся содействовать таким программам реформ, как дорожный коридор Север-Юг, градостроительству, программам в социальной сфере и даже программам в сельскохозяйственной сфере, но, в то же время, мы поддерживаем такие реформы, как финансовый рынок, повышение эффективности общественного сектора и даже реформы образования и здравоохранения в социальной сфере, улучшение среды частного сектора», - сказал Чжан. Отметим, что вице-президент АБР прибыл в Армению на прошлой неделе. Он встретился с президентом страны Сержем Саргсяном и премьер-министром Кареном Карапетяном.