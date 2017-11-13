/АРКА/. Торгово-развлекательный центр "РИО" открылся в понедельник в Ереване. "РИО" - российская сеть торгово-развлекательных центров, входящая в группу компаний "Ташир", основанную в 2005 году. Как сообщили в пресс-службе ТРЦ, общий объем инвестиций в проект ереванского "РИО" составил порядка $40 млн. С открытием ТРЦ "РИО" в Армении появятся новые бренды ведущих операторов ритейла, не представленные ранее на территории страны. В общей сложности в комплексе будет представлено порядка 100 арендаторов - российских и международных брендов, а также местных операторов. Представленные в центре бренды и развлекательная составляющая позволят обеспечить комплексу ежедневную посещаемость до 12 тысяч человек. Отмечается также, что в качестве якорных арендаторов проекта будут представлены продуктовый супермаркет, второй по счету в Ереване современный кинотеатр международной сети "Синема Стар" и детский развлекательный центр Play Lab - которые также выступят в роли операторов развлечений. Дополнят развлекательную составляющую проекта зона фудкорта, кафе и рестораны. Торгово-развлекательный центр "РИО" общей площадью более 21 тыс. кв.м расположен в административном районе Арабкир. Первым крупнейшим торгово-развлекательным центром в Ереване стал Dalma Garden Mall, который открылся в октябре 2012 года, который также принадлежит ГП "Ташир". В феврале 2014 года в Ереване открылся второй крупный торгово-развлекательный центр - Yerevan Mall, 5-го марта 2016 года - Rossia Mall.