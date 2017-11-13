Золотая лихорадка Путина и Эрдогана

Россия и Турция стали крупнейшими в мире покупателями золота за последние три месяца. Россия купила 63 тонн золота на сумму 26 миллиардов долларов и заняла — с большим отрывом — первое место, вторым номером стала Турция, которая приобрела 30 тонн золота, а на третьем месте оказался Казахстан (10 тонн). В Германии за тот же период Немецкий федеральный банк продал 0,4 тонн золота, и не кому-нибудь, а министерству финансов для выпуска золотых монет. Это отмечено в квартальном отчете отраслевого объединения Всемирный золотой совет (World Gold Council), который опирается в том числе на данные Международного валютного фонда (МВФ). Сами Центральные банки России и Турции прокомментировали покупку золота как часть «стратегии диверсификации». Однако, по оценкам наблюдателей, президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган хотят снизить зависимость своих валютных резервов от Соединенных Штатов и стран еврозоны, чтобы в случае возможных кризисов быть менее уязвимыми. При этом их опасения, по мнению экспертов, связаны с «валютными манипуляциями». Россия уже давно хочет снизить зависимость, особенно от доллара, на финансовых рынках поговаривают о «стратегии дедолларизации».Россия каждый месяц публикует данные о своих валютных резервах, согласно которым общая стоимость ее золотого запаса за несколько лет увеличилась с 10,9 миллиарда до 73,7 миллиарда долларов. В свою очередь запасы иностранной валюты снизились с 436 миллиардов долларов до 341 миллиарда. Согласно Всемирному золотому совету, на данный момент золотой запас России составляет 1778,9 тонн, и в мировом списке она занимает седьмое место — после Америки (8133, 5 тонн), Германии (3373,7 тонн), МВФ (2814 тонн), Италии (2451,8 тонн), Франции (2435,9 тонн) и Китая (1842,6 тонн). Если Россия будет покупать золото с такой же огромной скоростью и в дальнейшем приобретет свыше 100 тонн за полгода, она скоро догонит Китай, замечает Совет. Там также считают, что у России уже больше золота, чем у Швейцарии, которая с началом нового тысячелетия сократила свои запасы с 2500 и выше тонн до 1040 тонн. Но предполагается, что среди всех у Швейцарии по-прежнему больше всего золота на каждого жителя. Турция в своих отчетах о валютных резервах упомянула золото на сумму 20,4 миллиарда долларов. В декабре прошлого года речь шла о запасе стоимостью 14,1 миллиарда долларов. Зато объем резервов иностранной валюты, указанный в отчетах, несколько снизился — с 90,6 миллиарда до 89,9 миллиарда долларов. Согласно Всемирному золотому совету, в рейтинге крупнейших запасов золота в мире Турция (489,5 тонн) сейчас занимает 13 место.Как пишет Всемирный золотой совет, Россия давно проявляет интерес к золоту, но за последние десять лет оно вышло на новый уровень. За это время, отмечает Совет, Центральный банк России добавил к своим резервам 1250 тонн золота. Только в 2016 году ЦБ купил 201 тонн золота — намного больше, чем любая другая страна в мире. Народный банк Китая, который в это время занимал второе место, добавил к своим резервам 80 тонн золота, а Национальный банк Казахстана — третье место — купил 36 тонн. Впрочем, России вовсе не приходится увеличивать свои запасы на мировом рынке по мировым ценам. Она сама является важным золотодобытчиком, и, согласно Всемирному золотому совету, даже занимает третье место в списке после Китая и Австралии. А ЦБ России часто покупает золото у отечественных горнодобывающих компаний через коммерческие банки. С 1995 года страна приблизительно удвоила добычу золота, рассказывает Татьяна Фик, директор одного из отделов Совета. По ее словам, в этом году последний рассчитывает на добычу свыше 300 тонн золота. По оценкам председателя Союза золотопромышленников России Сергея Кашубы, к 2030 году добыча золота может вырасти даже до 400 тонн в год. Очевидно, свою роль в таком золотом буме играет то, что золотодобывающие компании, находившиеся раньше под государственным контролем, были приватизированы, произошла череда слияний и поглощений. К настоящему моменту только пять крупнейших российских горнорудных компаний — «Полюс», «Полиметалл», «Кинросс», «Петропавловск» и Nordgold — добывают свыше120 тонн в год, то есть значительную часть общей добычи России. При этом, в отличие от частных инвесторов, правительство, Центральный банк России и коммерческие банки могут купить золото в собственной стране, минуя относительно высокий налог с оборота в размере 18%.