"Ташир" объявил о намерении вложить свыше $1 млрд. в энергетическую отрасль Армении

/АРКА/. Группа компаний "Ташир" совместно с Фондом "Клуб инвесторов Армении" и рядом международных организаций планируют осуществить инвестиции в энергетической сфере Армении на сумму свыше 1 млрд. долларов, сказал в понедельник заместитель директора группы компаний "Ташир" Карен Дарбинян в ходе презентации проектов.

По его словам, инвестиции, преимущественно, будут осуществлены по двум направлениям – распределительные сети и производство электроэнергии.

"Основной инвестицией в гидроэнергетике в размере 200 млн. долларов станет строительство ГЭС "Шнох", по которой предусмотрены абсолютно инновационные подходы, позволяющие значительно повысить объем запланированной выработки с 76 МВт до 120 МВт", - сказал Дарбинян.

По его словам, проект будет осуществлен совместно с американской компанией The Robbins Company и Международной финансовой корпорацией (входит в группу ВБ). Строительство станции планируется завершить за 4 года.

Вторым крупным вложением, по словам замдиректора ГК "Ташир", станут инвестиции в 900 млн. долларов в модернизацию компании "Электрические сети Армении" для восстановления инфраструктуры, ее ремонта и модернизации.

Он отметил, что для реализации проекта с 2016 года компания провела переговоры с Азиатским банком развития, и уже подписано соглашение по привлечению 160 млн. долларов, а также Меморандум с Евразийским банком развития на 100 млн. долларов, который будет подписан в понедельник. Также ведутся переговоры с другими международными структурами по привлечению инвестиций.

"При составлении инвестпрограмм мы базировались на основных требованиях по реализации инвестиций без увеличения тарифной нагрузки, обеспечению внедрения современных технологий в сотрудничестве с международными компаниями, привлечению кредитных ресурсов без госгарантий, решении экологических вопросов и создании новых рабочих мест – речь идет о создании 2,5 тыс. новых рабочих мест", - сказал Дарбинян.

ЗАО "Электрические сети Армении" (ЭСА) - энергетическая компания, деятельность которой направлена на распределение электроэнергии потребителям Армении, в том числе населению.

Группа компаний "Ташир" (возглавляемая крупным российским бизнесменом армянского происхождения Самвелом Карапетяном) в сентябре 2015 года приобрела у российского энергохолдинга "Интер РАО ЕЭС" два армянских энергоактива – ЗАО "ЭСА" и Разданскую ТЭС.