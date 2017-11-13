Падение курса биткоина достигло почти 30%

Как сообщает агентство Bloomberg, в понедельник утром курс биткоина снизился до $5605, что на 29% ниже исторического максимума в $7882, зафиксированного 8 ноября. К пятнице падение составило $1000, а за выходные оно усилилось. Аналитики Bloomberg объясняют происходящее на рынке тем, что инвесторы переключились на альтернативное средство — биткоин кэш. Криптовалюта, которая отделилась от биткоина в августе, подорожала с пятницы на 40%, а в воскресенье стоила уже $2426. Однако на торгах в Гонконге утром в понедельник ее курс упал до $1379. Как объясняет Bloomberg, на биткоин кэш инвесторы переключились из-за большего размера блока этой криптовалюты. Технически это позволяет быстрее производить транзакции и понизить размер комиссионных. В то же время сторонники биткоина выступали против увеличения размера блока, поскольку опасались, что это подорвет децентрализованную природу криптовалюты и уничтожит идею, которая лежала в ее основе.

