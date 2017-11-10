Ливанские инвесторы намерены основать в Армении производство бытовой техники

/АРКА/. Инвесторы из Ливана намерены основать в Армении производство бытовой техники. Как сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и инвестиций Армении, об этом было отмечено на встрече министра Сурена Караяна с директором по развитию бизнеса ливанской компании "AC HOLDING". Караян заявил о том, что правительство Армении готово поддержать реализацию этой программы и будет постоянно держать в центре внимания инвестиционные проекты. "Очень рад, что после нашей последней встречи в Ливане увидел вас в Ереване. Надеюсь продолжить шаги в направлении осуществления инвестиционных проектов", - сказал Караян. Представители ливанской компании "AC HOLDING", в свою очередь, отметили, что они близки к завершению этапа приобретения территории под свое производство. а также определения последующих шагов в направлении осуществления инвестиционного проекта. В ходе двусторонней встречи были представлены также те льготы, которые государство может предоставить ливанским инвесторам, реализующим указанный проект. Была также достигнута договоренность о том, что информация по льготам будет передана ливанским инвесторам после того, как они завершат этап изучения и определения своих последующих инвестиционных шагов. Ливанская группа компаний "AC HOLDING" - частная корпорация в формате семейного бизнеса, основанная в 1979 году.