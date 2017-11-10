Трое американских миллиардеров оказались богаче 50% населения США

Ведомости Состояние троих богатейших американцев по версии журнала Forbes в совокупности превышает суммарное состояние беднейшей половины населения США, или 160 млн человек, сообщается в докладе вашингтонского Institute for Policy Studies. Лидеры американского списка Forbes, о которых идет речь, - это основатель Amazon Джефф Безос, один из основателей Microsoft Билл Гейтс и инвестор Уоррен Баффетт. Их суммарное состояние оценено в $250 млрд, указывается в докладе. Как пишут его авторы, сведения они взяли из опубликованного Forbes в октябре рейтинга американских миллиардеров. Для исследования также использовались данные анализа потребительских финансов (Survey of Consumer Finances) ФРС США. В докладе также отмечается, что 25 богатейших миллиардеров США вместе владеют состоянием в $1 трлн. В их числе основатель Facebook Марк Цукерберг и создатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин. Состояние средней американской семьи, не учитывая стоимость автомобиля, - $80 000, следует из документа. На сайте Forbes уточняется, что в середине сентября, когда редакция закончила работать над рейтингом, состояние Безоса, Гейтса и Баффетта в совокупности оценивалось в $248,5 млрд. С тех пор сумма выросла до $263 млрд, во многом благодаря увеличению состояния основателя Amazon на фоне подорожания акций компании, пишет журнал. Издание оценивает состояние 400 богатейших американцев с 1982 г. Для попадания в первый рейтинг достаточно было состояния в $100 млн, пишет журнал. В 2017 г. проходной порог достиг рекордных $2 млрд.