Армения намерена довести долю потребления электроэнергии из возобновляемых источников до 50%

/АРКА/. Министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Ашот Манукян встретился в четверг с представителем премьер-министра Великобритании по вопросам торговли и инвестиций Марком Притчардом, сообщает пресс-служба ведомства. На встрече, в которой принимала также участие Чрезвычайный и Полномочный посол Великобритании в Армении Джудит Фарнуорт, обсуждались возможности сотрудничества в сфере энергетики и недр. Министр придал важность назначению представителя премьер-министра Великобритании по вопросам торговли и инвестиций в Армении и выразил уверенность в том, что это поспособствует укреплению и углублению торгово-экономических связей между двумя странами. Манукян представил приоритеты сферы. Было отмечено, что для укрепления энергетической безопасности страны поставлена задача в течение ближайших нескольких лет довести удельный вес потребления электроэнергии, производимой за счет внутренних возобновляемых источников, до 50%. "В этом контексте первоочередным считается максимальное использование в особенности солнечных и водных ресурсов", - отметил он. В числе приоритетов глава Минэнерго выделил также сферу недр, где делаются первые шаги по внедрению "ответственной" горнодобывающей политики. "Здесь перед нами стоит задача привлечь таких инвесторов, которые проявят ответственное отношение к данной отрасли", - пояснил Манукян. Манукян представил также реализуемые в данной сфере шаги и планируемые инициативы. Была придана важность вопросам подготовки кадров. Притчард, в свою очередь, отметил, что рад слышать о намерениях правительства Арении привлечь инвестиции из внешнего сектора. Было отмечено, что Великобритания заинтересована в сотрудничестве с Арменией в сфере торговли и инвестиций.