/АРКА/. В Ростовской области уничтожена партия армянских томатов весом в 21 тонну, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзорапо Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия. Отмечено, что инспекторами отдела контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства во избежание заноса и распространения на территории области опасных карантинных объектов, были отобраны пробы от подкарантинной продукции и направлены в ФГБУ "Ростовский референтный центр Россельхознадзора" для проведения экспертиз. "По результатам экспертиз, проведенных специалистами ФГБУ "Ростовский референтный центр Россельхознадзора" в свежих томатах выявлено наличие карантинного вредителя - южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta)", - указано в официальном сообщении. Управлением Россельхознадзора был запрещен выпуск зараженной продукции, а собственником принято решение об уничтожении зараженной партии.
В Ростовской области уничтожена партия армянских томатов весом в более 20 тонн
- Бизнес - 10 Ноября 2017, 12:59