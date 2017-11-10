Из-за политических и юридических баталий вокруг проекта "Северный поток-2" Еврокомиссия (ЕК) предложила расширить действие законодательства ЕС и на газопровод, который планируют проложить из РФ в Германию по дну Балтийского моря. В ЕК подчеркнули, что инициатива не "направлена на предотвращение строительства каких-либо новых газопроводов". Но признают, что сейчас она будет иметь влияние лишь на "Северный поток-2", поскольку он находится на довольно продвинутой стадии реализации. Завершить его планируют до конца 2019 года. Это будет вторая ветка, ее хотят проложить параллельно первой - "Северному потоку", - которую запустили в 2011-12 годах. Однако именно проект второй ветки вызвал ожесточенную борьбу. Если в Берлине положительно смотрят на проект, то Польша и Балтийские страны видят в нем угрозу. Все для конкуренции В среду, 8 ноября, Еврокомиссия предложила изменить Газовую директиву, являющуюся частью Третьего энергопакета ЕС. Этот пакет законодательных актов направлен на обеспечение равной конкуренции и безопасности поставок на газовом рынке ЕС. Как сообщала DW, существуют разные взгляды, распространяется ли действие Третьего энергопакета на "Северный поток-2". Юридическая служба Совета ЕС считает, что нет, а правовое заключение Польши имеет противоположный смысл. В ЕК говорят про "правовой вакуум". В полном вакууме проект, конечно, не пребывает - он подпадает под действие как международного права, так и права стран, где он реализуется. Однако вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, представляя предложение, подчеркнул, что не хотел бы, чтобы "такой важный газопровод построили в правовом вакууме или лишь в соответствии с законодательством РФ". В ЕК добавляют, что благодаря этой инициативе, все газопроводы и трубопроводы, ведущие в ЕС, "будут эксплуатироваться также прозрачно и будут доступными для других операторов". Последствия изменений Для этого ЕК хочет изменить понятия интерконнектора. В действующей Директиве оно означает трубопровод, соединяющий газотранcпортные системы стран ЕС. В проекте изменений в это определение хотят включить и газопроводы, связывающие ЕС с третьими странами, правда, лишь ту их часть, которая находится в границах Евросоюза. Это означает, что на акционера "Северного потока-2" - "Газпром" - это не повлияет. А вот для самого проекта это будет означать, что реализовать его можно будет лишь в том случае, если он будет соответствовать требованиям Третьего энергопакета. Как это сделать - об этом будут договариваться Германия и Россия. И закрепить исполнение положений Третьего энергопакета надо будет в соответствующем межправительственном соглашении - это подтвердил DW источник в ЕК. Готов ли "Газпром" продолжать проект в случае принятия изменений? В пресс-службе его дочки Nord Stream 2 AG сказали, что пока не могут это оценить, поскольку еще анализируют предложение Еврокомиссии. И добавили, что сейчас исходят из того, что проект "нормально реализуется". Эксперт европейского аналитического центра Bruegel Георг Цахман (Georg Zachmann) отмечает, что "полная реализация Третьего энергопакета не обеспечит того, что "Северный поток-2" не построят". Чисто юридически российская сторона может и реализовать отделение оператора газопровода от производителя газа и прописать доступ к трубе различным производителям. "Но практически, вероятно, лишь "Газпром" и далее будет иметь экспортную монополию на газ". Третий аспект третьего энергопакета - прозрачное регулирование тарифов - также не станет большой преградой, поскольку и "Северный поток-2", и "Газпром" - в российской собственности. "Поэтому для России не будет иметь большого значения, высокие ли тарифы или низкие, ибо они, в итоге, будут платиться из левого кармана в правый", - поясняет Цахман. Позиции сторон Еврокомиссия считает, что "Северный поток-2" не способствует целям ЕС по диверсификации источников, поскольку "он может позволить одному поставщику еще больше усилить свою позицию на рынке газа ЕС". Под этим, очевидно, имеется в виду Россия. Кроме того, в Еврокомиссии убеждены, что строительство "Северного потока-2" может "поставить под угрозу имеющиеся пути транспортировки, особенно через Украину". Потому ЕК хоть и предложила изменения в законодательство, не отказывается и от своей предыдущей инициативы. В июне она попросила Совет ЕС предоставить ей мандат на ведение переговоров с РФ о ключевых принципах функционирования "Северного потока-2". Вопрос находится на рассмотрении. В правительстве ФРГ не раз повторяли, что не видят "ни правовых оснований, ни необходимости" предоставлять ЕК мандат на переговоры. Сам "Северный поток-2" Берлин считает полностью частным экономическим проектом. Как отметил один из немецких дипломатов в разговоре с DW, дополнительный маршрут поставок газа в ЕС - всегда хорошо. Эксперт по энергетике брюссельского аналитического центра CEPS Кристиан Егенхофер (Christian Egenhofer) отмечает, что "поскольку "Газпром", похоже, платит за большую часть проекта, это фантастическая коммерческая сделка". Именно потому, по его информации, канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) одобряет проект, "но никогда не была слишком активно в это вовлечена". Активнее были социал-демократы, однако после выборов в бундестаг они заявили, что перейдут в оппозицию. Другие же участники коалиции, о которой сейчас договариваются в Германии, либо открыто выступают против "Северного потока-2" ("Зеленые"), либо скептически настроены (СвДП). Каковы шансы? Чтобы сделать свое предложение более привлекательным для Берлина, Еврокомиссия предусмотрела исключения из предлагаемых норм для имеющихся газопроводов. Действующая Директива предусматривает освобождение от выполнения ее норм для новых трубопроводов, если это будет способствовать конкуренции и безопасности на рынке. Окончательное решение - за Еврокомиссией. А вот об исключении для имеющихся газопроводов решать будет государство ЕС, на территории которого трубопровод из третьей страны подключен к европейской сети. Этот момент будет важным для Германии, учитывая имеющуюся первую ветку "Северного потока". В представительстве ФРГ при ЕС заявили, что проводится изучение предложения по существу. То же касается и Польши. Однако один из польских дипломатов сказал DW о "позитивном сигнале" от Еврокомиссии, ведь он должен внести ясность в правовую ситуацию. Также он выразил надежду, что и Европарламент, и Совет ЕС быстро смогут договориться об изменениях. Именно эти две структуры будут решать судьбу предложения. Марош Шефчович надеется, что они сделают это по упрощенной процедуре. В Европарламенте, по его словам, "есть сильная поддержка этого подхода". Главный вопрос, удастся ли собрать инициативе ЕК квалифицированное большинство среди правительств стран Евросоюза.