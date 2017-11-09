/АРКА/. Правительство Армении прилагает усилия по запуску строительства железной дороги в Иран в обход "Расиа ФЗЭ", сообщает в четверг пресс-служба министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении. Правительство Армении в 2012 году подписало концессионное соглашение по южной железной дороге из Армении с компанией "Расиа ФЗЭ". Соглашением предусматривается строительство железной дороги протяженностью в 316 км из армянского города Гавар до южной границы Армении близ города Мегри. Она будет присоединена к имеющейся в стране центральной железнодорожной системе. Соглашением также предусмотрены конкретные сроки для проведения исследований по реализации программы, а также этапы программного финансирования, строительства и сдачи в эксплуатацию. "Правительство Армении было терпеливо в отношении компании "Расиа ФЗЭ", однако компания регулярно нарушала предусмотренные соглашением сроки и реализацию других обязательств. Учитывая все вышесказанное и с учетом стратегического значения проекта для Армении, правительство прилагает усилия для реализации строительства железной дороги вне зависимости от "Расиа ФЗЭ", - говорится в сообщении. При этом министерство пообещало предоставить дополнительную информацию. В начале месяца премьер-министр Армении Карен Карапетян заявил, что Армения не ставит перед собой самоцели по строительству железной дороги в Иран. По его словам, при принятии окончательного решения о строительстве железной дороги необходимо учитывать, какой объем и стоимость услуг сможет предоставить армянская сторона, и как изменятся показатели в случае строительства автодороги. В соответствии с концессионным соглашением с частной зарубежной компанией - "Расиа ФЗЭ", она должна привлечь инвестора для строительства дороги Армения-Иран. Однако из-за отсутствия подвижек по реализации проекта летом была проведена встреча с представителями компании с предложением ускорить все процедуры, и пока армянские власти ожидают результата. Концессионер должен был провести исследование и представить проект инвесторам, однако процесс затянулся. По предварительным оценкам (окончательного ТЭО проекта пока нет – ред.), стоимость проекта составляет $3,2 млрд. В качестве наиболее вероятного проекта рассматривается строительство ветки в направлении Севана. Армения со своей стороны привлечет частных инвесторов к строительству железной дороги Иран–Армения. Правительство Армении 7 августа 2014 года одобрило предварительную программу строительства железной дороги Иран-Армения. Стоимость проекта оценивается в $3,5 млрд., протяженность составит 300 километров, в ее инфраструктуру будут включены 64 моста общей длиной в 19,4 километра, 60 тоннелей протяженностью 102,3 километра и 27 станций. Ожидалось, что строительство завершится в 2022 году, объем грузоперевозок составит 25 миллионов тонн в год. Проект железной дороги был разработан Международной компанией строительства и коммуникаций Китая (CCCC International). Интерес к проекту проявляют китайские банки, которые выразили готовность профинансировать 60% программы.