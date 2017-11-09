Beeline объявляет о завершении широкомасштабного проекта модернизации мобильной сети, о старте которого компания сообщила в середине текущего года. По своим масштабам и инвестициям это обновление инфраструктуры стало самым крупным за все время присутствия бренда Beeline в Армении. В рамках проекта компания обновила оборудование на всех базовых станциях в стране, многократно увеличила емкость и покрытие мобильных сетей. В частности, сеть 4G стала доступна в 14 новых городах, а в Ереване ее покрытие увеличилось на 30%. Возросла до 60 Мб/с скорость передачи данных в сети 4G. Сеть третьего поколения Beeline тоже была расширена, и теперь ее зона покрытия охватывает более 82% населения Армении. «С огромным удовольствием объявляю об успешном завершении проекта модернизации мобильной сети Beeline по всей Армении. Перед нами стояла амбициозная задача, масштабы которой – целая страна и сотни тысяч наших клиентов. Для каждого из них наши услуги теперь стали еще современнее, быстрее, качественнее, и мы продолжим работать, чтобы сделать их еще проще и удобнее», — отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин. «Хочу отдельно поблагодарить всех сотрудников Beeline, принявших участие в проекте модернизации. Ваш профессионализм позволил полностью обновить оборудование по всей стране и сделать это так, чтобы связь в процессе не прерывалась и абоненты в любой момент могли продолжать пользоваться нашими услугами», - сказал директор технического блока Beeline в Армении Максим Левин. Отметим, что после модернизации зона покрытия сети 2G Beeline теперь охватывает рекордные 98,6% населения Армении.
Beeline подвел итоги крупнейшей за последнее десятилетие модернизации сети
- Бизнес - 09 Ноября 2017, 14:31