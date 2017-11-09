Германский банк KfW выдаст Армении кредит в 80 млн евро на общую бюджетную поддержку (покрытие дефицита бюджета). Проект кредитного соглашения был одобрен на заседании Правительства Армении 9 ноября. Средства будут выданы траншами по 40 млн, в 2017-18 гг. Процентная ставка по каждому из них будет утверждена на момент выдачи. Кредит будет выдан на 15 лет, с льготным периодом в 5 лет. В дополнение к кредиту будут выданы гранты технической поддержки в 8,3 млн евро, сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Германский банк KfW выдаст Армении бюджетный кредит в 80 млн евро
- Бизнес - 09 Ноября 2017, 13:10