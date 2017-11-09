Китай и США во время визита Трампа подписали соглашения на сумму более $250 млрд

Китай и США во время визита Трампа подписали соглашения на общую сумму в $253,4 млрд, сообщают информагентства. Об этом заявил министр коммерции КНР Чжун Шань.

Сегодня представители крупного бизнеса в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа подписали 15 соглашений на общую сумму $245,2 млрд. Также накануне стало известно, что во время визита Трампа американские и китайские компании уже подписали ряд сделок общей стоимостью около $9 млрд. Ранее некоторые СМИ со ссылкой на правительственный источник в Пекине сообщали, что КНР и США намерены подписать ряд важных соглашений о двустороннем сотрудничестве на сумму $280 млрд.

Издания отмечали, что в ходе визита Трампа могут быть достигнуты договоренности о создании китайско-американского фонда для реализации инициативы "Один пояс - один путь".