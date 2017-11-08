Европейские структуры исследуют рынок инноваций в Армении и их внедрение в МСБ

/АРКА/. Европейские структуры проведут в Армении исследование рынка инноваций и возможности их внедрения в МСБ, сказала в среду журналистам руководитель команды ЕС, GIZ программы "Содействие развитию МСБ в Армении" Ева Нейер. Она отметила, что организация пытается найти способы содействия малому и среднему бизнесу в Армении. "Мы уже начали исследования по "инвентаризации" инновационных технологий в армянском секторе МСБ, работы ведут междуанродные эксперты, которые исследуют экосистему и ситуацию с инновациямии разработками в Армении", - сказала Нейер. По ее словам, инновационные подходы открывают широкие возможности для МСБ, и GIZ видит свою задачу в представлении этих возможностей для содействия в их развитии. Она отметила, что инновации необходимо внедрять везде, основная проблема заключается в том, что понимается под инновациями и насколько компании готовы их внедрять, причем не всегда это требует инвестиций, зачастую необходимы лишь правильные решения. Как отметила эксперт, по итогам исследований компаниям будет представлено содействие в доработке инновационных механизмов, обучении, научно-исследовательских разработках, экспвертных оценках. Эксперты GIZ также представят свои рекомендации армянским компаниям и мировые тенденции. В свою очередь, исполнительный директор Союзa компаний по информационным технологиям (UITE) Карен Варданян отметил, что на сегодня есть много достижений, в том числе, в армянском сегменте ИТ, по инновационным разработкам, однако нет спроса на инновации не только со стороны МСБ, но и крупного бизнеса. "Мы можем делать много открытий или инновационных разработок, однако на них пока нет спроса, поскольку многое зависит от мышления предпринимателей, их амбиций, стремлений к росту и конкуренции, возможностей выхода на новые рынки. Инновация это, скорее, мышление – новые подходы к решению вопроса и армянский бизнес должен на это решиться", - сказал Варданян. Правительство Армении планирует довести долю малого и среднего бизнеса в ВВП до 40% в 2018 году, вместо нынешних 27-28%. В Армении действует порядка 70 тыс. предприятий МСБ, в том числе 58 тыс. субъектов микро- и малого бизнеса, а 10 тыс. - представляют средний бизнес.