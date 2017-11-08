Представитель ЕС: Помогаем экономить энергию 6 тысячам семей в 17 городах Армении

  • Lragir.am
  • Бизнес - 08 Ноября 2017, 15:05
Евросоюз помогает энергоэффективности 6 тысяч домашних хозяйств в 17 городах Армении. Об этом заявил журналистам 8 ноября в Ереване руководитель департамента Восточного партнёрства комиссариата Евросоюза по вопросам расширения и соседства Лоуренс Мередит.

Инвестиции в сферу чистой энергетики очень важны для европейских стран, улучшая качество жизни людей и помогая создавать миллионы новых рабочих мест. Цель Евросоюза – помочь такому развитию и в Армении. 

«Один из наших крупных проектов в Ереване – поддержка LED-освещению крупных улиц. Здесь мы работаем совестно с европейским фондом E5P», - отметил  Мередит, сообщает Новости Армении - NEWS.am.

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