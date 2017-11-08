Евросоюз помогает энергоэффективности 6 тысяч домашних хозяйств в 17 городах Армении. Об этом заявил журналистам 8 ноября в Ереване руководитель департамента Восточного партнёрства комиссариата Евросоюза по вопросам расширения и соседства Лоуренс Мередит. Инвестиции в сферу чистой энергетики очень важны для европейских стран, улучшая качество жизни людей и помогая создавать миллионы новых рабочих мест. Цель Евросоюза – помочь такому развитию и в Армении. «Один из наших крупных проектов в Ереване – поддержка LED-освещению крупных улиц. Здесь мы работаем совестно с европейским фондом E5P», - отметил Мередит, сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Представитель ЕС: Помогаем экономить энергию 6 тысячам семей в 17 городах Армении
- Бизнес - 08 Ноября 2017, 15:05