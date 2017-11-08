/АРКА/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян во вторник принял участие в запуске в эксплуатацию самой крупной в стране гелиостанции "Талин-1" мощностью в 1 МВт. Как сообщили в пресс-службе главы правительства, гелиостанция расположена в городе Талин Арагацотнской области Армении. В ходе церемонии открытия было отмечено, что этот уникальный проект с его производственными мощностями и возможностями имеет большое значение для сферы гелиоэнергетики, экологии и экономического развития Армении. Проект осуществляет со стороны группы армянских инвесторов (Эдуард Марутян, Араик Карапетян, Завен Саркисян, Айк Чобанян) и при софинансировании Германо-армянского фонда и Банка KFW в рамках программы поддержки возобновляемых источников энергии. Программа была реализована компанией Solar Production. Проектировкой и строительством станции занималась компания Arpi Solar. После церемонии открытия станции премьер-министр Армении встретился с генеральным секретарем Европейской Энергетической хартии Урбаном Руснаком (Urban Rusnák). В ходе встречи Карапетян подчеркнул, что энергетический сектор является одной из наиболее быстро развивающихся отраслей армянской экономики и государство придает большое значение диверсификации этой сферы посредством реализации различных проектов. В свою очередь Руснак приветствовал шаги армянского правительства в контексте обеспечения энергетической безопасности. Первая в Армении гелиостанция "АревЭк" мощностью 0,5 МВт была запущена компанией ЗАО "Энерго Инвест Холдинг", которое входит в группу компаний "Ташир", в конце сентября в курортном городе Цахкадхоре. Строительство гелиостанции обошлось приблизительно в $500 тыс. До конца года в Армении планируется задействовать семь новых гелиостанций. Станции планируется построить в Арагацотнской, Котайкской, Гегаркуникской и Араратской областях. Лицензии будут действительны до 2038 года. Все семь станций должны быть задействованы в течение ближайшего года. В целом, регулятор предоставил 11 лицензий на строительство солнечных станций мощностью до 1 МВт. Инвестиционная стоимость одной станции $1 млн. Запуск новых станций ознаменует завершение первого этапа программы, в результате которой планировано построить станции суммарной мощностью 10 МВт. Летом 2015 года в Армении стартовала инвестиционная программа стоимостью в $58 млн., направленная на развитие возобновляемой энергетики. Программа рассчитана на 5-6 лет и осуществляется Фондом возобновляемой энергетики и энергосбережения при поддержке Климатического инвестиционного фонда (Climate Investment Funds), Министерства энергетики и природных ресурсов Армении, а также при содействии Всемирного Банка и Азиатского банка развития. Основной этап мероприятий в рамках программы стартует в 2017 году. По ее завершении в Армении планируется построить гелиостанции мощностью 40-50 МВт, которые будут готовы к эксплуатации к 2020 году.