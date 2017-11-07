«Роснефть» осталась без курдской нефти и $1 млрд

Коммерсантъ Договоренности «Роснефти» с Курдистаном по закупке нефти и разработке месторождений невозможно исполнить, признал представитель Иракского Курдистана Иззар Сабер. По его словам, «Роснефть» собиралась закупать у Эрбиля до 70% экспортной нефти и даже авансом выплатила курдам $1 млрд. Но после потери контроля над нефтяными полями Киркука у курдов уже нет прежних объемов добычи, и «Роснефти» надо договариваться уже с центральным правительством Ирака. Багдад же считает контракты «Роснефти» с курдами незаконными и уверяет, что их не обсуждал, хотя «Роснефть» заявляла о факте переговоров. «Роснефть» по контракту с Курдистаном должна была закупать до 70% экспорта нефти автономии по ценам ниже мировых, в том числе нефть не подконтрольного уже курдам Киркука, следует из интервью главы комитета по финансам и вопросам экономики парламента Курдистана Иззата Сабера «РИА Новости». В июне на ПМЭФ-2018 «Роснефть» подписала юридически обязывающий контракт с Курдистаном о покупке нефти и расширении нефтепровода в Турцию («Роснефть» получала в нем до 60%), не раскрыв условий. Но теперь, по мнению господина Сабера, этот контракт уже невозможно исполнить. В начала октября Ирак с помощью военных восстановил контрольнад Киркуком — одной из основных нефтяных провинций страны. Она находилась в последние годы под контролем курдов, но формально не входит в состав автономии Курдистана. Также центральное правительство заняло спорные территории около Мосула в провинции Найнава. Так Багдад отреагировал на референдум о независимости Иракского Курдистана, на котором 93% голосовавших высказались за отделение от Ирака. В результате конфликта в Киркуке добыча на месторождениях там снизилась, а курды потеряли контроль над поставками этой нефти (идет по нефтепроводу в турецкий Джейхан). «Это значит, что компании "Роснефть" придется вести переговоры с иракским правительством о способе исполнения этого контракта, заключенного с Курдистаном»,— считает чиновник. Собственная добыча Курдистана без учета Киркука составляет как раз примерно 250 тыс. баррелей в сутки. В рамках контракта на поставку нефти, по словам господина Сабера, «Роснефть» уже заплатила Эрбилю $1 млрд аванса, который курды направили на погашение долга перед эмиратской нефтегазовой компанией Dana Gas. Всего «Роснефть» в рамках контракта на покупку нефти собиралась заплатить Эрбилю $3 млрд, из которых $1 млрд курды должны были вложить в строительство газопровода до Джейхана, а еще $1 млрд — в разработку пяти месторождений, куда «Роснефть» должна была войти (компания объявила об этом 19 октября). Речь идет о соглашениях по поводу раздела продукции (СРП) в отношении пяти блоков — Avana, Bey Hasan, Miran, Ain Zalah и Bagwan. Но с разработкой блоков, которые входят в периметр соглашения, по словам Иззата Сабера, также возникли вопросы, так как три из пяти участков теперь находятся под контролем иракских военных, а не правительства Курдистана. При этом власти Ирака уже не раз заявляли, что считают контракт между Иракским Курдистаном и «Роснефтью» незаконным. Как сообщил «РИА Новости» во вторник представитель Министерства нефти Ирака Асем Джихад, «любой контракт, заключенный не с федеральным правительством и Министерством нефти (Ирака.— “Ъ”), является незаконным». По его словам, «нам неинтересен этот контракт, его детали, мы не знаем этих деталей и вообще ничего о нем не знаем».