Серж Саргсян высоко оценил миссию и роль Азиатского банка развития

Серж Саргсян принял сегодня вице-президента Азиатского банка развития (АБР) Венкая Жанга. Подробности представляет пресс-служба главы армянского государства. Президент высоко оценил миссию и роль Азиатского банка развития в деле экономического развития Армении, подчеркнув, что за 12 лет сотрудничества с АБР в Армении реализовано множество программ, которые охватывали как общественный, так и частный сектор. Серж Саргсян выразил надежду, что эффективное сотрудничество продолжится. Вице-президент Азиатского банка развития в свою очередь с удовлетворением констатировал заметный прогресс в сотрудничестве Армении с АБР. В.Жанг отметил также: реализованные в ряде важных для экономики Армении сфер около 30 программ, которые были нацелены на развитие инфраструктур Армении, реформы, повышение качества общественного управления, стимулирование взаимодействия государство-частный сектор, оказали свое влияние в деле развития экономики. Вице-президент АБР сообщил также, что банк сейчас работает в направлении разработки документа «Стратегия партнерства с Арменией на 2019-2023 гг.», подчеркнув, что банк готов оказать содействие Армении не только в деле реализации национальных программ, но и стимулирования регионального сотрудничества. Президент попросил в ходе разработки новой стратегии уделить внимание особенно программам по развитию инфраструктур, поскольку, по его словам, они существенно будут способствовать повышению конкурентоспособности экономики. По мнению Сержа Саргсяна, без развитых инфраструктур невозможно иметь конкурентоспособную экономику. Следующим приоритетом для Армении Серж Саргсян назвал последовательное продолжение реформ по таким важнейшим направлениям, как, например, улучшение социальной, финансовой, деловой среды, реформы в отрасли городского транспорта, цифровизация экономики. Венкай Жанг заверил, что АБР продолжит содействие имеющим ключевое значение с точки зрения развития экономики Армении программам, в том числе и цифровизации экономики.