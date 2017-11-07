/АРКА/. Стоимость фьючерса марки Brent с поставкой в январе 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне составила $64,2 за баррель, свидетельствуют в понедельник данные торгов. Как сообщает ТАСС, в последний раз цена нефти этого сорта находилась на уровне в $64 за баррель 24 июня 2015 года. Сегодня же была преодолена отметка в $63 за баррель. Ранее сообщалось, что стоимость барреля преодолела отметку в $63,03. В пятницу стоимость нефти пробила отметку в $62 впервые со 2 июля 2015 года. В воскресенье рост цен на углеводород продолжился на фоне начала масштабной антикоррупционной кампании в Саудовской Аравии. В выходные по обвинениям в коррупции были задержаны десять членов королевской семьи и несколько экс-министров королевства.
Цена нефти Brent превысила $64 впервые с июня 2015 года
- Бизнес - 07 Ноября 2017, 13:47