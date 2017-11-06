После ареста саудовских принцев цена нефти достигла максимума за два года

Стоимость барреля нефти марки Brent в ходе торгов 6 ноября достигла отметки $62,87, что примерно на 1,3% выше уровня закрытия предыдущих торгов. В последний раз дороже баррель Brent стоил в начале июля 2015 года. Аналитики Bloomberg отмечают, что рост нефтяных котировок продолжается на фоне проведенных в Саудовской Аравии арестов ряда членов королевской семьи, среди которых оказался и член правления нефтяной компании Saudi Aramco, бывший глава Минфина королевства Ибрагим аль-Ассаф. По мнению экспертов, серия арестов призвана укрепить положение наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, который известен как сторонник сокращения квот Организации стран — экспортеров нефти. «Один из крупнейших производителей и экспортеров [нефти] переживает трансформацию своей экономики, что неизбежно влечет за собой усиление нестабильности и политических рисков, а это скажется на ценах», — пояснил аналитик Emirates Nbd Bank Эдвард Белл. В свою очередь аналитик сиднейской CMC Market Рик Спунер назвал новости из Саудовской Аравии «немного тревожными» для нефтяных рынков. Однако, по его словам, пока нет признаков того, что происходящее может привести к перебоям с поставками нефти. К 12:55 мск стоимость барреля Brent на бирже ICE составляла $62,38, что на 0,5% выше уровня закрытия торгов пятницы. 32-летний Мухаммед бен Сальман стал наследным принцем Саудовской Аравии 21 июня 2017 года в соответствии с указом своего отца, короля Сальмана, заменив на этом посту своего двоюродного брата Мухаммеда бен Наифа. В случае восшествия на престол Мухаммед бен Сальман станет первым королем Саудовской Аравии, не являющимся сыном Абдул-Азиза аль Сауда (не считая, разумеется, самого основателя династии). Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/economics/06/11/2017/5a0031289a794719c0950dc5?from=main