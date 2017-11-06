"Газпром Армения" вновь возглавил список крупнейших налогоплательщиков Армении

Компания "Газпром Армения" продолжает возглавлять список крупнейших налогоплательщиков Армении, за за 9 месяцев 2017 года выплатив в государственный бюджет более 32,2 млрд. драмов против порядка 29,8 млрд. драмов за тот же период 2016 года. Как свидетельствуют данные, опубликованные Комитетом по Госдоходам при правительстве Армении по итогам января-сентября 2017 года, 1000 крупнейших налогоплательщиков Армении за 9 месяцев 2017 года выплатили в госбюджет более 580,79 млрд. драмов, что больше на 10,6% или на 55,8 млрд. драмов по сравнению с 9 месяцами 2016 года. Согласно официальным данным, второе место в списке крупнейших налогоплательщиков заняла компания "Гранд Тобако", которая за отчетный период выплатила в госбюджет 22,1 млрд. драмов (рост на 34%). Далее в списке крупнейших налогоплательщиков следует ЗАО "Электросети Армении", выплатившее в бюджет за отчетный период 18,8 млрд. драмов против 14 млрд. драмов в первом полугодие 2016 года. Четвёртой идёт компания "Алекс Холдинг", которая выплатила в госбюджет порядка 16,1 млрд. драмов. Замыкает пятёрку лидеров Зангезурский медно-молибденовый комбинат, уплативший в бюджет за 9 месяцев 2017 года налогов в размере около 13,1 млрд. драмов против 11,1 млрд. драмов за тот же период 2016 года. В топ-10 крупных налоголательщиков также вошли "ГеоПроМайнинг Голд" (10,2 млрд. драмов), "CPS OIL CORPORATION" (9,2 млрд. драмов), Техут (9,1 млрд. драмов), Интернешнл Масис Табак (7,93 млрд. драмов), Флеш (7,92 млрд. драмов). ($1 – 484,37 драма). Об этом сообщает Новости-Армения.