/АРКА/. Минфин не видит обоснований для роста цен в Армении в 2018 году, сказал в понедельник заместитель министра финансов Армении Атом Джанджугазян в ходе слушаний проекта госбюджета на 2018 год в парламентских комиссиях С 1 января 2018 года в Армении вступает в силу новый Налоговый кодекс, который предусматривает изменение некоторых налоговых ставок, в том числе, повышение акцизного налога. Данный факт вызвал озабоченность в обществе в связи с возможным повышением цен на ряд товаров первой необходимости, в частности, продукты питания, а также бензин, сжиженный газ и дизельное топливо и возможное повышение тарифа на проезд в общественном транспорте. "Есть определенные товары, которые могут демонстрировать иное поведение, чем общая группа товаров, которая учитывается при расчете инфляции. Но на них сложно отреагировать, поскольку отсутствует система оценки и обоснования для объяснения изменений цен", - сказал Джанджугазян. Он отметил, что на данный момент министерство не располагает данными, которые позволят заявить об обоснованиях для изменения цен в 2018 году после внедрения нового Налогового кодекса, подчеркнув, что в такой ситуации сложно прогнозировать возможные развития. Замминистра отметил, что представленные в проекте показатели, в том числе, по расходам и инфляции оценивались на основе имеющейся ситуации и цен.