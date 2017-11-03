Шаварш Кочарян: Соглашение о поставках газа из Туркменистана обсуждается

Трехстороннее соглашение о поставках газа из Туркмении через Иран обсуждается, заявил замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян на обсуждении проекта госбюджета Армении на 2018 год. По его словам, этот вопрос обсуждался во время визита в Иран премьер-министра Армении Карена Карапетяна в октябре. Речь идёт не столько о физических поставках газа, сколько о свопах. По предлагаемой схеме, Армения перечисляет Туркменистану деньги (или товары), взамен из Туркмении газ перекачивается в северо-восточные области Ирана, а Иран, уже на северо-западе, передаёт такой же объём газа Армении. «Таким образом, специально перекачивать газ по трубам из Туркменистана в Армению будет не обязательно», - пояснил замминистра.