«Жаманак»: Самвел Карапетян «перекупил» долги многих членов клуба инвесторов

Вчера премьер-министр Карен Карапетян заявил, что созданный по инициативе Самвела Карапетяна «Клуб инвесторов Армении» вскоре объявит об инвестиционной программе на 1 млрд. долларов, пишет газета «Жаманак». Как передает издание, основной инвестор и участник Клуба инвесторов Самвел Карапетян ради становления клуба «перекупил» долги многих членов этого клуба. Более того, ряд членов клуба согласились составить часть клуба Самвела Карапетяна после «угроз» не оказывать им больше поддержку в России. По сведениям газеты, некоторые из членов этого клуба имеют перед Гагиком Царукяном долги, доходящие до миллионов долларов. В данном контексте заявление об инвестициях на 1 млрд. долларов имеет для главы правительства и Самвела Карапетяна больше символический смысл и значение.