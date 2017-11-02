В страхование сельского хозяйства Армении будет инвестировано $5 млн.

/АРКА/. В течение трех лет в страхование сельского хозяйства Армении будет инвестировано порядка $5 млн., сказал в ходе обсуждения проекта госбюджета на 2018 год в парламентских комиссиях министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян. "В следующем году в старт пилотного проекта будет инвестировано 885 млн. драмов. Мы уверены, что итоги пилотной программы позволят понять, как именно внедрить эту систему по всей Армении", - сказал Аракелян. Он отметил важность данного проекта, заявив, что каждый год в стране регистрируются большие потери урожая из-за природных бедствий. При этом не всегда их возможно компенсировать за счет государственных средств. Наряду с системой страхования Аракелян обратил внимание и на внедрение антиградовых систем. По его словам, расчеты показали, что стоимость установки антиградовых систем ниже, чем стоимость потерянного урожая. "Благодаря антиградовым сеткам у нас появится возможность получения более выгодных условий страхования. В некоторых регионах град является постоянной угрозой, и некоторые хозяйства теряют порядка 40-100% своего урожая из-за этого бедствия", - сказал Аракелян.