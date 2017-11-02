Начинаем расти

За 8 месяцев этого года было инвестировано 45% от обещанных правительством 850 млн. долларов. Об этом премьер-министр Карен Карапетян заявил в ходе пресс-конференции, подчеркнув, что сферы, где был инвестирован капитал, детально представлены в отчете. Премьер сказал, что за 8 месяцев инвестировано 376 млн. долларов. Это как государственные, так и частные инвестиции, а также кредитные и грантовые средства. По словам премьера, данные Статслужбы не могут коррелироваться с тем объемом инвестиций, о котором говорит правительство, поскольку они не включают в себя и государственные программы. «Хочу заверить, что проекты, которые были запланированы, в основном будут осуществлены до конца года», сказал премьер. На вопрос Lragir.am, о каких новых инвестициях в размере 1 млрд. долларов говорил в последнем интервью Серж Саркисян, Карен Карапетян ответил: «Президент говорил об 1 миллиарде инвестиций Клуба инвесторов, который был в свое время создан. В ближайшие 13 дней они приедут и сами заявят об инвестициях». Он отметил, что для иностранных инвестиций правительство должно создать условия, активизировать внутренние инвестиции. «В этом году мы начали расти», резюмировал он.