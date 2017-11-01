Никто не может запретить транспортировку армянских грузов по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс - Ваагн Чахалян tert.am

Джавахкский общественный деятель Ваагн Чахалян считает, что бывшие власти Армении оказали поддержку в вопросе эксплуатации железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. В беседе с Tert.am он упомянул, что в 2006 году его задержанием было положено начало перспективе строительства этой дороги. «В то время армяне Джавахка были очень сильны, благодаря движению «Единый Джавахк» удалось препятствовать строительству железной дороги, однако, произошло то, что произошло. Факт в том, что его задержание поспособствовало разочарованию многих членов движения «Единый Джавахк». В то время, когда мы боролись за победу в выборах в органы местного самоуправления, одним из наших лозунгов был - «Нет эксплуатации железной дороги Ахалкалаки-Карс». Но это нужно вспомнить и пойти дальше. Нужно думать над тем, что сейчас можно предпринять», - сказал он. Ваагн Чахалян также напомнил, что армяне Джавахка не продавали свои земли для строительства на этой территории железной дороги, но земли были незаконно проданы, отняты. Армения, по его словам, в свою очередь должна определиться в дальнейших действиях. «Армяне Джавахка должны сделать все возможное, чтобы Армения не пострадала от эксплуатации этой железной дороги и извлекла пользу», - сказал он. По словам Ваагна Чахаляна, нет законного способа запретить транспортировку армянских грузов по этой железной дороге. «Граждане Грузии-армяне должны правильно представить свои акцентировки властям. Последние же должны объяснить им, гражданам – армянам по национальности, какими способами они могут использовать железную дорогу, чтобы добраться до Казахстана, Китая», - сказал он.