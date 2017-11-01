Премьер в смятении: резкое снижение по Doing Business

Выражение Doing Business в наше время принадлежит к наиболее популярным. Рейтинг Всемирного банка определяет готовность стран к инвестициям и предпринимательству.

Серж Саркисян и премьеры Армении почти в каждом своем выступлении говорят о стремлении подняться в рейтинге Doing Business и привлечь на этой основе инвестиции в Армению.

И вот, несмотря на усилия, Армения за 9 месяцев этого года «отскочила» на 9 пунктов от прошлогоднего показателя и оказалась на 47 месте.

«Вы можете сами убедиться, что в Армении созданы все законодательные условия для защиты и свободного оборота инвестиций. Об этом свидетельствует то, что в докладе Всемирного банка Doing Business 2017 Армения заняла 38 место среди 190 стран», заявил в марте этого года Серж Саркисян.

В опубликованной в октябре 2016 года программе правительства Карена Карапетяна обещано повысить рейтинг Армении на 4 пункта. Правда, в 2017 году Армения поднялась на 5 пунктов, но в целом снижение в 2018 году составит 9 пунктов.

Карен Карапетян заявил в июне, что предпринято 49 мер для того, чтобы Армения вошла в двадцатку стран Doing Business. Но несмотря на 49 мер, Армения потеряла позиции.