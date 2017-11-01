Новак: ТЭО энергокоридора РФ-Грузия-Армения-Иран будет готово в 2018 году

/АРКА/. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) энергокоридора "Север-Юг" РФ-Грузия-Армения-Иран будет готово в 2018 году, сообщил министр энергетики России, сопредседатель российско-иранской межправительственной комиссии Александр Новак. "Мы ждем от наших коллег ответа по тем предложениям, которые на сегодняшний день поступили. В настоящее время еще идет проработка соответствующих обоснований. Это уже в следующем году", - сказал Новак. Ранее Новак сообщал, что ТЭО будет готово во втором полугодии 2017 года, пишет РИА Новости. Министры энергетики Армении, России, Ирана и замминистра энергетики Грузии подписали в апреле 2016 года в Ереване "дорожную карту" строительства энергетического коридора "Север-Юг", которая должна быть реализована до 2019 года. Планируется, что после полноценного запуска коридора "Север-Юг" его мощность будет достигать около 1000 МВт. В рамках программы между Арменией и Ираном, Арменией и Грузией, а также Грузией и Россией осуществляется строительство высоковольтных ЛЭП.