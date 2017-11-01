Рост количества сделок по купле-продаже квартир в Ереване бьет рекорды - news.am

Судя по официальным данным, в сентябре установлен новый рекорд по продаже жилья в Армении. Так, количество сделок по купле-продаже квартир возросло в столице на 37,7%, а в провинциальных городах – на 25,9%. Что касается динамики цен, то здесь единой картины нет. Из 47 провинциальных городов цены снизились в 29-и, повысились в 12-и, и остались на прежнем уровне – в 6-и городах. Здесь нужно учесть один нюанс методики расчета средних рыночных цен Госкомитетом кадастра недвижимости. Если в отчетном периоде сделок по купле-продаже жилья не имелось, то за основу берутся цены предложения. Понятно, что по динамичности рынка жилья небольшие провинциальные города заметно уступают крупным, в том числе и особенно - столице. К примеру, сбыть жилье в крохотном городке Дастакерт – довольно сложная задача. Так что в официальных публикациях нередко встречаются не реальные цены, а просто цены предложения. В столице, судя по тем же официальным данным, за год рыночные цены 1 кв. метра площади квартир по всем административным районам (кроме района Кентрон) снизились. При этом диапазон спада цен колебался от 1,0% (в Нубарашене), до 9,7% (в Нор Норке). В районе Кентрон, с его и без того дороговизной жилья, средняя рыночная цена «квадрата» квартиры повысилась за год на 5,7%, пишет news.am.