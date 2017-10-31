Где обещанные инвестиции?

«Куда делись обещанные 850 млн. инвестиций?» - с таким вопросом к замминистра экономического развития Тиграну Хачатряну обратилась депутат от блока Царукян Наира Зограбян.

Она призвала адресно назвать отрасли, куда были вложены инвестиции, и не причислять к ним полученные кредиты. Так завтра вы можете назвать инвестициями и трансферты, сказала она.

По словам замминистра, есть крупные инвестиции в энергетическую сферу, но поговорить он хочет о 480 млн. инвестиций в различные отрасли.

«По 300 млн. могут дать информацию уже сейчас. Например, инвестиции в Амулсарское месторождение. 10 млн. в легкую промышленность, 133 – в горнорудную, 55 млн. – в сельское хозяйство, 6 млн. – в фармакологию, 5 млн. – в производство напитков», сказал он.

Замминистра отметил, что уже создано 3300 новых рабочих мест, до конца года их число превысит 5000.