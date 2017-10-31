В 2018 году основной задачей правительства станет изыскание рынков за пределами ЕАЭС. Об этом на бюджетных дебатах в парламенте заявил замминистра экономического развития Тигран Хачатрян.

Он отметил, что они попытаются обеспечить рост экспорта, проблемой которого является централизация как рынков, так и товаров.

«У нас большой удельный вес в экспорте имеют 7-8 групп товаров, и если снять эти группы, которые относятся к ресурсоемким сырьевым, то рынки с точки зрения диверсификации нуждаются в кардинальном совершенствовании. Наши основные коммерческие партнеры – страны ЕАЭС, особенно, Россия. В 2018 году нам надо будет активнее изыскивать новые рынки, и в частности, на иранском направлении», сказал он.

Мы ожидаем роста экспорта на 11%, а роста рынка услуг – как минимум на 8%, отметил замминистра.