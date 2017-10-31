Переговоры по строительству железной дороги Армения-Иран не приостановлены – министр

/АРКА/. Переговоры по строительству железной дороги Армения-Иран не приостановлены, сказал во вторник министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян.Министр напомнил, что в соответствии с концессионным соглашением с частной зарубежной компанией - "Расиа ФЗЭ", она должна привлечь инвестора для строительства дороги.

"Компания взяла на себя обязательство по представлению инвестиционной программы по строительству дороги, переговоры продолжаются. Однако о результатах пока говорить преждевременно, мы представим их дополнительно", - сказал Мартиросян.

Ранее министр заявлял, что Армения может пересмотреть соглашение с "Расиа ФЗЭ" по строительству железной дороги с Ираном из-за отсутствия подвижек по реализации проекта. Летом была проведена встреча с представителями компании с предложением ускорить все процедуры, и пока армянские власти ожидают результата.

Концессионер должен был провести исследование и представить проект инвесторам, однако процесс затянулся. По предварительным оценкам (окончательного ТЭО проекта пока нет – ред.), стоимость проекта составляет $3,2 млрд. В качестве наиболее вероятного проекта рассматривается строительство ветки в направлении Севана. Армения со своей стороны привлечет частных инвесторов к строительству железной дороги Иран–Армения.

Правительство Армении 7 августа 2014 года одобрило предварительную программу строительства железной дороги Иран-Армения. Стоимость проекта оценивается в $3,5 млрд., протяженность составит 300 километров, в ее инфраструктуру будут включены 64 моста общей длиной в 19,4 километра, 60 тоннелей протяженностью 102,3 километра и 27 станций. Ожидалось, что строительство завершится в 2022 году, объем грузоперевозок составит 25 миллионов тонн в год.

Проект железной дороги был разработан Международной компанией строительства и коммуникаций Китая (CCCC International). Интерес к проекту проявляют китайские банки, которые выразили готовность профинансировать 60% программы.