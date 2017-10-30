Открылась железная дорога Баку-Тбилиси-Карс - Голос Америки

В Баку состоялось официальное открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК). В церемонии участвовали прибывшие в азербайджанскую столицу по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также премьер-министры Казахстана и Узбекистана Бакытжан Сагинтаев и Абдулла Арипов.

Строительство железной дороги БТК, общая протяженность которой составляет 826 километров, началось десять лет назад на основании межгосударственного соглашения между Азербайджаном, Грузией и Турцией. Из-за растущей стоимости проекта, открытие железнодорожной магистрали откладывалось несколько раз. Первоначально стоимость проекта составляла 422 млн долларов, хотя согласно Баку, только Азербайджан вложил в него 640 млн долларов. В свою очередь, во время церемонии открытия 30-го октября премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев заявил, что в целом в проект БТК было инвестировано «более 10 миллиарда долларов».

На начальном этапе по железной дороге БТК планируется перевозить до 6,5 млн тонн грузов и около 1 миллиона пассажиров, хотя в будущем пиковая пропускная способность коридора должна составить 17 миллионов тонн грузов в год, а количество пассажиров должно увеличиться до 3 миллионов.

Напомним, эта магистраль должна стать частью так называемого нового «Шелкового Пути» – т.е. транспортного корридора в обход России, который свяжет Азию с Европой.

«Сегодня отправляется первый поезд по железной дороге Баку – Тбилиси – Карс, обладающей стратегическим значением для региона Турции, Азербайджана и Грузии. Таким образом, мы объявляем о создании прямого железнодорожного соединения между Лондоном и Китаем», – заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе церемонии открытия БТК.

Примечательно, что по программе развития железных дорог Турции под проливом Босфор в Стамбуле уже построен подводный железнодорожный тоннель Мармарай, который как ожидается, в будущем станет частью трансконтинентального железнодорожного маршрута от Великобритании до Южной Кореи.

13-го декабря 2015-го года в Грузию уже прибыл первый транзитный поезд, который доставил груз из Китая в Турцию. Перевозки были осуществлены из китайского порта Ляньюньган через Казахстан, затем морской паром доставил указанные грузы в Азербайджан, а из Азербайджана по железной дороге они были доставлены в Грузию. На завершающем этапе из грузинского порта Поти грузы транспортировались при помощи переправы по Черному морю в турецкий город Стамбул. После вступления в эксплуатацию железнодорожной магистрали Баку–Тбилиси–Карс, прибывшие в Азербайджан из Казахстана грузы будут транспортироваться по этому железнодорожному маршруту, минуя морской путь из Поти в Стамбул.

Таким образом время, необходимое для транспортировки грузов по новому «Шелковому пути», составит около 10-15 дней, тогда как альтернативный полностью морской маршрут подразумевает приблизительно 40-45 дней. Идея восстановления исторического «Великого Шелкового пути» – маршрута, когда-то связывающего Азию с Европой, принадлежит президенту Китая.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия 30-го октября,назвал новую региональную магистраль «историческим проектом стратегического значения».

«Железная дорога Баку–Тбилиси–Карс — самый надежный и кратчайший путь между Европой и Азией. Некоторые не верили в успешное завершение данного проекта, но Азербайджан, Турция и Грузия успешно его завершили», – заявил Алиев.

В свою очередь, грузинский премьер Георгий Квирикашвили назвал БТК проектом, «нацеленным на обеспечение стабильности».

«Сегодня сдается в эксплуатацию новый евразийский мост, который усилит транспортный и торговый статус региона. Кроме того, проект БТК будет обслуживать 1 млн. пассажиров, придаст импульс развитию туризма и созданию новых рабочих мест... Мы хотим, чтобы Грузия и регион были максимально интегрированы с трансъевропейской транспортной сетью, и я уверен, что БТК будет играть значимую роль в достижении этой цели», - заявил Квирикашвили.

США и ЕС, в свою очередь, тоже поддержали открытие нового железнодорожного коридора.

«Открытие проекта Баку–Тбилиси–Карс – это очередной важный шаг в создании более крепких торговых, коммерческих и транспортных связей через всю Евразию», – заявил в своем комментарии для СМИ посол США в Азербайджане Роберт Секута.

«Европейский союз поддерживает новый железнодорожный коридор. Эти инвестиции, совершенствование инфраструктуры и координация логистики будут способствовать к более лучшему налаживанию коммуникаций, созданию новых возможностей для бизнеса и росту торговли», – говорится в заявлении представительства ЕС в Азербайджане.

В интервью с «Голосом Америки» вице-президент Атлантического совета Грузииотметил, что значение проекта Баку–Тбилиси–Карс со стратегической точки зрения, возможно, в определенной степени превышает его экономическую важность. Хотя, как он говорит, экономический компонент также имеет «огромное значение».

В частности, согласно эксперту, участие в БТК даст возможность Грузии закрепиться на международной торговой карте в качестве части наиважнейшего коридора, соединяющего Восток с Западом, и предоставляющего доступ многим странам к рынкам друг друга.

Помимо этого, по словам Кутелия, появление Грузии на мировой логистической карте будет способствовать работе с еще большей нагрузкой другой логистической инфраструктуры Грузии – например, морского порта в Поти, и в будущем – порта в Анаклии.

«То есть эти два проекта: БТК и запланированный глубоководный порт в Анаклии не являются конкурентами, а наоборот, они усиливают значение друг друга. Для Грузии это экономический кислород, который предоставит дополнительный импульс для развития грузинской экономики, естественно при ведении властями правильной экономической политики», – считает Бату Кутелия.

Что касается геополитического значения железнодорожной магистрали Баку–Тбилиси– Карс, по словам политолога, оно совпадает с вектором выбранным Грузией, т.е. политикой, направленной на сближение с западом и интеграцией в западные структуры. Исходя из этого, говорит Кутелия, геополитическое значение проекта БТК можно сравнить с таким эпохальным проектом, каким было для Грузииучастие в проекте нефтепровода Баку–Тбилиси–Джейхан в конце 1990-ых.

«Если в 20-м веке самым большим событием в геополитическом плане был нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан, который определил место Грузии на мировой карте энергетики, когда все игроки, заинтересованные в энергетической безопасности, старались чтобы Грузия была стабильным местом, чтобы предотвратить помехи в доставке ресурсов Азии на европейские рынки. В21-ом именно магистраль БТК имеет аналогичное стратегическое значение», – резюмировал эксперт.