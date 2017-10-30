В январе-октябре 2017 года денежные переводы физлиц из-за рубежа в Армению выросли на 15,5%. Об этом заявил в беседе с журналистами 30 октября глава Центробанка Армении Артур Джавадян, принимающий участие в обсуждении проекта госбюджета на 2018 год в постоянной парламентской Комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам. Речь идёт о нетто-притоке, то есть о том, насколько приход из-за рубежа выше перечислений за рубеж. По последней опубликованной статистике, в январе-августе рост составил почти 10%, в сентябре-октябре приток продолжил расти. В основном деньги присылают из России. В январе-августе на её долю пришлось 87% или $409,5 млн. Ранее власти Армении не раз отмечали, что слишком много трансфертов вредят экономике, потому что доходы должны быть трудовыми. Но о том, как создать эти же трудовые доходы внутри страны, результативного ответа пока не дают. Кроме того, трансферты переполняют рынок иностранной валюты. А это может излишне укрепить армянский драм, со всеми отрицательными последствиями (для экспорта и инвестиций). Поэтому с начала года ЦБ впрыснул на рынок около 100 млн. долларов (в пересчёте на драмы), закупая валюту с рынка, сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Глава ЦБ: В январе-октябре 2017 года денежные переводы из-за рубежа выросли на 15,5%
- Бизнес - 30 Октября 2017, 15:10