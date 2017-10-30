Бюджетные обсуждения: сокращение 5560 человек подтвердилось

В 2018 году госаппарат Армении будет сокращен примерно на 5560 человек. Об этом заявил 30 октября министр финансов Армении Вардан Арамян, выступая на обсуждении проекта госбюджета на 2018 год в постоянной парламентской Комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам.

По его словам, всего фонд зарплаты в госбюджете сократится на 3 млрд. драмов. Относительно это не очень много (по затратам – чуть больше 1%, по сотрудникам – чуть ниже 4%), но сокращение затронет в основном тех, кто работает на низкой зарплате, по совместительству или по временному договору. «Конечно, сокращать людей – это очень плохой подход. Но нужно исходить из их функциональности как сотрудников, из того, повышают ли они эффективность работы госаппарата», - сказал Арамян.

С этой же целью не будут сокращаться зарплаты дипломатов (для этого их проиндексируют к валютному курсу), а зарплаты налоговых инспекторов уже повышены. Поэтому теперь средняя зарплата в Комитете госдоходов составляет 313 тыс. драмов (около $650), вместо прежних 80. «Высокая зарплата сокращает у налоговых инспекторов побуждения к коррупции», - добавил Вардан Арамян.

«Мы попытались спроектировать госбюджет на 2018 год, руководствуясь следующим параметром: стабильный, с долгосрочным экономическим ростом», – заявил Вардан Арамян.

По его словам, в 2017 году в показателе экономической активности ведущими отраслями были промышленность, услуги и торговля. «Это дает нам основания ожидать в 2017 году реальный экономический рост на уровне 4-4,3%. Для 2017 года мы прогнозируем более высокий экономический рост, чем это было заложено в проекте госбюджета. В проекте госбюджета заложен экономический рост на уровне 3,2%», – сказал министр.

«В сфере туризма в этом году был зафиксирован беспрецедентный рост – более 30%», – отметил министр.

Что же касается 2018 года, министр указал, что прогнозируется экономический рост на уровне 4,5%.

«Основные инвестиции будут из сферы промышленности. По части услуг также рассчитываем, что позитивные тенденции сохранятся. Ожидаются тенденции восстановления в сферах сельского хозяйства и строительства», – указал Вардан Арамян.

По словам главы Минфина Армении, для стабильного экономического роста необходима также стабилизация госдолга. Он отметил, что правительство Армении попыталось представить такой проект госбюджета, который предоставляет возможность снижения отношения государственного долга к ВВП в 2018 году на один процентный пункт.

Секретарь парламентской фракции Армянской Революционной Федерации Дашнакцутюн Агван Варданян заметил, что за последние годы доля капитальных затрат значительно снизилась. В будущем году государственный бюджет планируется увеличить на 100 млрд. драмов, из которых 70 млрд. пойдет на обеспечение капитальных затрат. Без них, по мнению Агвана Варданяна, нельзя ожидать развития государства.

Глава армянской оппозиционной фракции "Елк" Никол Пашинян заявил: "Уже на протяжении трех лет пенсии и социальные пособия не увеличиваются, но при этом регистрируется инфляция, и она продолжится. В 2018 инфляция запланирована на уровне 4%, а в 2017 этот показатель составлял 2,7%, то есть только по данным двух лет инфляция составляет 6,7%. Следовательно, если пенсии и социальные пособии не увеличиваются, не означает ли это, что правительство ведет политику, не нацеленную на преодоление бедность, а усугубляющую бедность", - заявил Пашинян.

Депутат подчеркнул, что с 1-го января 2018 года будут действовать новые таможенные налоговые ставки ЕАЭС, вследствие чего цены на ряд товаров широкого потребления вырастут.

"В этом плане новый бюджет я оцениваю как совершенно неадекватный. Парламентское большинство ведет политику, углубляющую бедность", - сказал он.

Правительство Армении на заседании 28 сентября одобрило проект госбюджета на 2018 год. Совокупный объем доходов госбюджета на 2018 год запланирован в размере 1 трлн. 307 млрд. драмов, расходов - 1 трлн. 464,2 млрд. драмов. Дефицит предусмотрен в размере 156,8 млрд. драмов. ($1 - 482,24 драма).