Цены на нефть стабильны, на стороне рынка – перспектива продления пакта ОПЕК+

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  • Бизнес - 30 Октября 2017, 10:47
К 9.23 МСК фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,02 процента до $60,43 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $53,93 за баррель, на 0,06 процента выше предыдущего закрытия.

“Строгое соблюдение условий соглашения ОПЕК+ уже поддержало рынок, а слова наследного принца Саудовской Аравии о готовности королевства продлить действие пакта только подогрели ралли”, – сказали аналитики ANZ.

В то же время, несмотря на признаки укрепления нефтяного рынка, некоторые аналитики говорят о том, что он перекуплен.

Нефтеэкспортная группа ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, в конце декабря 2016 года договорились сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради выравнивания баланса глобального спроса и предложения. Позже они условились продлить действие пакта до марта 2018 года.

Следующее заседание ОПЕК, на котором участники сделки обсудят успех общего дела и дальнейшую политику, запланировано на 30 ноября в Вене.

Одним из главных противовесов усилиям ОПЕК+ остаётся наращивание производства сырья в США.

За неделю к 20 октября добыча нефти в США увеличилась на 1,1 миллиона баррелей в сутки до 9,5 миллиона баррелей в сутки, свидетельствуют данные Управления энергетической информации (EIA).

Экспорт нефти из США также продолжает расти за счёт крупного спреда Brent-WTI.

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