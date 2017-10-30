Цены на нефть стабильны, на стороне рынка – перспектива продления пакта ОПЕК+

К 9.23 МСК фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,02 процента до $60,43 за баррель. Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $53,93 за баррель, на 0,06 процента выше предыдущего закрытия. “Строгое соблюдение условий соглашения ОПЕК+ уже поддержало рынок, а слова наследного принца Саудовской Аравии о готовности королевства продлить действие пакта только подогрели ралли”, – сказали аналитики ANZ. В то же время, несмотря на признаки укрепления нефтяного рынка, некоторые аналитики говорят о том, что он перекуплен. Нефтеэкспортная группа ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, в конце декабря 2016 года договорились сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради выравнивания баланса глобального спроса и предложения. Позже они условились продлить действие пакта до марта 2018 года. Следующее заседание ОПЕК, на котором участники сделки обсудят успех общего дела и дальнейшую политику, запланировано на 30 ноября в Вене. Одним из главных противовесов усилиям ОПЕК+ остаётся наращивание производства сырья в США. За неделю к 20 октября добыча нефти в США увеличилась на 1,1 миллиона баррелей в сутки до 9,5 миллиона баррелей в сутки, свидетельствуют данные Управления энергетической информации (EIA). Экспорт нефти из США также продолжает расти за счёт крупного спреда Brent-WTI.