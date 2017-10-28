Американские города сражаются за Amazon

Мэр американского города Канзас-Сити Слай Джеймс за один-единственный раз приобрел на сайте Amazon более тысячи различных товаров: его интернет-корзина была полна упаковками с кукурузными хлопьями и декоративными музыкальными подвесками, которыми украшают веранды домов, собачьим кормом и детскими подгузниками. Всем товарам он поставил наивысшую оценку - пять звезд, и на каждый из них оставил на сайте положительный отзыв. Даже на подгузники. Ему самому подгузники уже не нужны, написал Слай Джеймс, но он выступает от лица тысяч детей - ведь, как-никак, Канзас-Сити входит в десятку городов, идеальных для создания семьи. Оценивая собачьи кексы со вкусом арахиса, мэр заверил, что улицы его города как нельзя лучше подходят для прогулок с четвероногими питомцами, а похвалив качество музыкальных подвесок, Джеймс упомянул низкие цены на недвижимость в Канзасе. Все это, конечно, не имеет никакого отношения к оценке товаров от Amazon, но в данном случае мэр Канзаса преследовал совершенно определенную цель: обратить внимание главы и основателя Amazon Джеффа Безоса на свой город. Красная ковровая дорожка для Amazon Все дело в том, что гигант онлайн-торговли публично заявил о том, что ищет дом для своей второй штаб-квартиры. И Слай Джеймс - не единственный мэр, который хочет, чтобы Amazon обосновался в его городе. Об этом же мечтают 238 мэров других американских городов, которые участвуют в тендере и пытаются заинтересовать интернет-гиганта, обещая ему финансовые привилегии, соревнуясь в изобретательности и расточая похвалы в его адрес. К примеру, мэрия города Тусон в штате Аризона распорядилась погрузить в грузовик шестиметровый кактус и отвезти его через Скалистые горы в Сиэтл - город в штате Вашингтон, где расположена первая штаб-квартира Amazon. Мэр города Стоункрест в штате Джорджия заявил о готовности сменить название на Амазон, если компания Джеффа Безоса остановит выбор на их городе. Он также пообещал выделить для строительства нового офиса Amazon почти 140 гектаров земли. А городской совет Нью-Йорка подсветил оранжевым - корпоративным цветом Amazon - здание Эмпайр-стейт-билдинг. Заманчивые финансовые предложения Городские власти также прилагают все усилия, чтобы заинтересовать интернет-компанию щедрыми финансовыми предложениями. Нью-Джерси - город, находящийся в таком плачевном положении, что даже не может выполнить пенсионные обязательства перед госслужащими, - обещает концерну Amazon не облагать налогом доход в размере 7 млрд долларов. А техасский Даллас уверяет, что готов построить скоростную железную дорогу до Хьюстона длиной в 390 километров, которая обойдется городу минимум в 15 млрд долларов. Концерн Amazon ищет место для второй штаб-квартиры, потому что ему стало тесно в Сиэтле. Крупнейший в мире интернет-магазин уже занимает двадцать процентов офисной площади в городе - больше, чем любой другой работодатель в любой точке США. В то же время около 6 тысяч вакансий остаются незанятыми. Именно поэтому Amazon ищет место для строительства второго головного офиса. Главное требование - город должен привлекать талантливых людей. Кроме того, он должен обладать хорошей инфраструктурой, развитой сетью общественного транспорта и находиться недалеко от аэропорта. Победитель тендера может рассчитывать на инвестиции в размере пяти миллиардов долларов и на 50 тысяч новых рабочих мест - хорошо оплачиваемых, как обещает интернет-концерн. Администрацию городов, участвующих в конкурсе, привлекает не только одноразовое финансовое вливание от Amazon, но и деньги будущих сотрудников компании. Ведь пользу от них ощутит не только городской бюджет, но и владельцы ресторанов и магазинов, продавцы недвижимости и хозяева съемных квартир. Кроме того, в соответствии с ожиданиями, наличие в городе штаб-квартиры Amazon принесет немалые дивиденды местным компаниям, занимающимся доставкой товаров. Немалые риски для городов "Для тех, кто занимается городским планированием, это может стать самым большим трофеем за несколько десятилетий", - считает Грегор Лерой, сотрудник некоммерческой организации Good Jobs First. При этом он убежден, что финансовые бонусы и налоговые льготы, обещанные концерну, лягут бременем на плечи налогоплательщиков. Действительно, в 2010 и в 2016 годах, по данным концерна Amazon, он инвестировал в экономику Сиэтла 38 миллиардов долларов. Но в то же время цены на недвижимость и аренду в городе достигли заоблачных высот. Согласно индексу цен на жилье по 20-ти крупнейшим городам США - Case und Shiller Home Price Index - в одном лишь 2016 году в Сиэтле они увеличились на 13,3 процента. При этом средний показатель по стране за этот же период составляет 5,6 процента. Высокая арендная плата вытесняет жителей города на окраины, вынуждает их искать жилье за пределами Сиэтла и грозит опасностью образования пузырей на рынке недвижимости. "Это какой-то фарс", - говорит Ричард Флорида, экономист, специализирующийся на городском планировании. Компания-миллиардер, возглавляемая одним из богатейших людей в мире, практически вынуждает бедные города соревноваться в щедрости предложений, нередко превышающих их возможности. Эта кампания вредит репутации Amazon, считает эксперт. В ряде городов растет недовольство тем, что частная фирма ради собственной выгоды пытается столкнуть их друг с другом, говорит Флорида. Amazon хотят видеть у себя в городе не все По этой причине некоторые американские города отказались от участия в тендере. Сэм Ликардо, мэр города Сан-Хосе, даже опубликовал в The Wall Street Journal большую статью о причинах своего отказа. "Мы не собираемся предлагать Amazon никаких финансовых бонусов, это было бы нечестно по отношению к нашим налогоплательщикам", - написал он. А мэр города Сан-Антонио, Рон Ниренберг, обратился к шефу Amazon Джеффу Безосу с письмом, в котором написал, что отзывает свое предложение. Какой город победит в конкурсе и станет домом для второй штаб-квартиры Amazon, будет известно в следующем году.