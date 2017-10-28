Минфин ФРГ ожидает профицит госбюджета в 14 млрд евро

Профицит государственного бюджета Германии в 2017 году, по оценкам министерства финансов ФРГ, может составить 14 млрд евро, сообщил в субботу, 28 октября, еженедельник Der Spiegel. Излишкам в госказне способствуют прежде всего увеличивающиеся поступления от сборов налогов, вызванные более сильным, чем ожидалось, ростом экономики. Изначально на 2017 год был запланирован сбалансированный бюджет без дефицита. Профицит может существенно расширить правительству Германии поле для действий. Благодаря незапланированным доходам, министерство финансов, которое сейчас временно возглавляет Петер Альтмайер (Peter Altmaier), сможет компенсировать как налоговые выплаты энергетическим концернам за ядерное топливо (около 7 млрд евро), так и расходы на размещение и содержание беженцев (6,7 млрд евро). При этом Минфину не придется пользоваться денежными резервами, ранее выделенными на беженцев. Эта сумма - 20 млрд евро - и в 2017 году останется нетронутой. Таким образом новое коалиционное правительство страны сможет использовать эти средства для кредитования.