/АРКА/. Накопительную пенсию в Армении можно будет получить досрочно - до достижения пенсионного возраста, говорится в сообщении Центра "Норк". Участник накопительной пенсионной системы может получить свою накопительную пенсию досрочно - в возрасте 55 лет, если имеющаяся на его пенсионном счету сумма при равномерном помесячном распределении будет обеспечивать равные ежемесячные платежи, в пять раз превышающие уровень базовой пенсии. На данный момент эта сумма составляет 19,2 млн. драмов. В основу расчетов заложен размер базовой пенсии, который оставляет 16 тыс. драмов, а средняя продолжительность жизни после 55 лет составляет 20 лет. То есть, если в 55 лет на счету есть объем средств, достаточный для равного помесячного распределения на последующие 20 лет, то есть почти по 80 тыс. драмов ежемесячно (5-кратный размер от 16 тыс. драмов), то с этого момента можно начать получать пенсию, не дожидаясь 63-летнего возраста. В этом случае следует представить заявление в Центральный депозитарий Армении и получить справку, из которой станет понятно сколько паев имеет пользователь накопительной пенсионной системы, какова их расчетная стоимость в денежном выражении и сколько составляют ежемесячные начисления. Депозитарий в течение трех рабочих дней после получения заявки предоставляет участнику справку, содержащую все эти данные. Если средств достаточно для получения пенсии с 55 лет, то участник подписывает договор об аннуитете (финансовая рента - ред.) со страховой компанией. Структура, которая ведет реестр участников, на основании заявления участника системы, погашает его паи в фонде и передает его накопленные средства страховой компании, которая выплачивает пожизненную пенсию участника накопительной пенсионной системы. Обязательная накопительная пенсионная система внедрена в Армении с 1 января 2014 года и действует для всех граждан, родившихся после 1 января 1974 года. Но после признания несоответствующими Конституции и недействительными ряда положений закона "О накопительных пенсиях", обязательный компонент действовал только для бюджетников. Для остальных граждан в законодательном порядке предусматривался возврат сделанных ранее пенсионных выплат. Парламент Армении 12 мая текущего года принял во втором и окончательном чтении изменения в закон "О накопительных пенсиях", предусматривающие отсрочку внедрения обязательного компонента до 1 июля 2018 года. ($1 – 482,24 драма).